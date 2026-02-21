Romania Bucarest alle prese con un' altra tempesta di neve

Una forte nevicata ha investito Bucarest, causando blackout e rallentamenti nel traffico cittadino. La tempesta di neve ha bloccato molte strade principali, rendendo difficile la circolazione dei mezzi pubblici. Le scuole sono state chiuse e alcune zone sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità hanno invitato i residenti a evitare gli spostamenti non necessari. La neve continua a cadere copiosa, creando disagi nella vita quotidiana della città.

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la Romania. La capitale Bucarest alle prese con una tempesta di neve che ha provocato la chiusura di diverse strade e autostrade mentre l’aeroporto ha dirottato i voli verso uno scalo vicino. I treni, inoltre, hanno subito gravi ritardi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Autobus alle prese con la neve, alcune corse soppresse e ritardi. Problemi al capolinea di BorelloIl servizio di trasporto pubblico locale sta riscontrando disagi a causa delle recenti nevicate, che hanno provocato ritardi e alcune soppressioni, specialmente nelle zone collinari e montane.

Romania, cuori e fiori: ecco come Bucarest si prepara al San ValentinoBucarest si riempie di cuori e fiori perché la città si avvicina a San Valentino.

