Romania cuori e fiori | ecco come Bucarest si prepara al San Valentino

Bucarest si riempie di cuori e fiori perché la città si avvicina a San Valentino. Le strade principali si colorano di decorazioni rosse e rosa, mentre negozi e viali si preparano a ricevere coppie e visitatori. Gli abitanti si dedicano a decorare le vetrine e i parchi, creando un’atmosfera romantica in vista della festa degli innamorati.

La capitale della Romania, Bucarest, si prepara ai festeggiamenti di San Valentino. In diverse parti della città spuntano cuori e fiori per celebrare al meglio la festa degli innamorati. I panettieri preparano biscotti a forma di cuore rosso e i fioristi che realizzano enormi mazzi di fiori. Un negozio di fiori e libri offre anche agli acquirenti romantici qualcosa di "bello e diverso", come composizioni asimmetriche con cioccolato, orsacchiotti, bottiglie di champagne e persino libri.