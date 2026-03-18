Cristiano Giuntoli si presenta come il nome più caldo per la posizione di direttore sportivo della Roma, in vista della stagione 20262027, nel caso in cui si interrompesse il rapporto con Frederic Massara. La società sta valutando le opzioni e Giuntoli, attualmente in carica altrove, viene indicato come il possibile sostituto in questa fase di transizione. Non ci sono ancora annunci ufficiali in merito.

Cristiano Giuntoli emerge come il profilo d’élite per la direzione sportiva della Roma in vista della stagione 20262027, qualora si consumasse il divorzio con Frederic Massara. L’ex dirigente di Napoli e Juventus, attualmente free agent dopo aver declinato ricche fiches provenienti dall’ Arabia Saudita, rappresenta l’uomo d’area tecnica ideale per blindare il progetto targato Gian Piero Gasperini. Il legame tra il DS toscano e l’attuale tecnico giallorosso è lo stimolo primario di una suggestione di mercato che punta a ricomporre una coppia di altissimo profilo gestionale nella Capitale, garantendo quella competenza specifica nella valorizzazione del parco giocatori che ha caratterizzato i successi passati di entrambi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ombra di Giuntoli per il post-Massara: l’uomo di Gasperini

Articoli correlati

Leggi anche: L’ombra di Giuntoli sulla Roma: avvistato in ristoranti romani. A Gasperini non dispiacerebbe al posto di Massara

Leggi anche: Roma, Ombra Giuntoli su Massara: il DS avvistato nella Capitale

Contenuti utili per approfondire Roma ombra di Giuntoli per il post...

L’ombra di Giuntoli sulla Roma: avvistato in ristoranti romani. A Gasperini non dispiacerebbe al posto di MassaraGiuntoli alla Roma al posto di Massara? Ne scrive Repubblica Roma. A fare il nome di Gasp alla Juventus era stato proprio Giuntoli. ilnapolista.it

Gasperini vuole Giuntoli alla Roma: occhio a due calciatori del NapoliLa Roma ha bisogno di fare una scelta, ovvero accontentare Gian Piero Gasperini o chiedergli di lavorare su quelle che sono le idee dell'attuale direttore sportivo Frederic Massara. Ecco perché a fine ... msn.com