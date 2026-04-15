A Trigoria si respira un’aria tesa, con il tecnico Gasperini che ha espresso un avvertimento sulla situazione attuale, affermando che la squadra è in ritardo rispetto agli obiettivi prefissati. Nel frattempo, le voci di un possibile addio riguardano anche gli allenatori Ranieri e Massara, che sembrano vicini a lasciare il loro incarico. La stagione, che avrebbe portato stabilità, sembra aver preso una piega diversa.

L’aria di Trigoria è diventata irrespirabile. Quella che doveva essere la stagione della stabilità si è trasformata in un duello rusticano tra le mura della Roma, con il tecnico Gian Piero Gasperini che ha già messo i Friedkin davanti a un aut-aut senza ritorno: o lui, o il duo Claudio Ranieri – Ricky Massara. La tensione, esplosa nelle ultime ore nell’etere romano, non è più solo un’indiscrezione di corridoio. Secondo Francesco Balzani, il tecnico giallorosso ha fretta, una fretta che logora: «Gasperini ritiene che la Roma sia già in ritardo per la prossima stagione», un segnale di insofferenza verso una struttura societaria che percepisce come un freno.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini dà l’ultimatum: “Siamo in ritardo”. Ranieri e Massara al capolinea

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