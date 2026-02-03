Carnevale tre serate al Teatro Michelangelo con la Società del Sandrone

La Società del Sandrone torna al Teatro Michelangelo per tre serate di Carnevale. Gli spettacoli mescolano comicità, musica e tradizione, attirando il pubblico con un programma ricco e vario. La gente si prepara a divertirsi con le rappresentazioni che uniscono cultura e divertimento, senza rinunciare alla festa.

La Società del Sandrone celebra il Carnevale con tre imperdibili serate al Michelangelo, all'insegna del teatro, della musica e della tradizione, proponendo un ricco programma capace di unire comicità, cultura e spettacolo.Si parte il 10 febbraio con "La càza che passiòun", una brillante commedia.

