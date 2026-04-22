A Roma, il network Bwh Hotels Italy & South-East Europe si amplia con l’apertura di un nuovo hotel, denominato Revolution. Questa aggiunta rappresenta un cambiamento importante nella presenza dell’organizzazione nella capitale, segnando un passo avanti nel suo sviluppo locale. L’apertura si inserisce nel piano di crescita del gruppo e rafforza la sua offerta ricettiva nella città.

L’espansione del network Bwh Hotels Italy & South-East Europe nella capitale romana compie un passo decisivo con l’ingresso dell’hotel Revolution. La nuova struttura si inserisce nel circuito internazionale Best Western, segnando il quattordicesimo punto di presenza del gruppo nella città eterna. Situato lungo l’asse di via Tiburtina, l’hotel Revolution si posiziona in un nodo logistico chiave deve muoversi tra i centri nevralgici della città. La posizione permette infatti di raggiungere la stazione Termini in circa 9 chilometri, mentre la fermata della linea B della metropolitana e i principali snodi stradali sono a brevissima distanza. viaggia verso lo scalo di Fiumicino, la distanza è di 35 chilometri, mentre la vicinanza alla stazione di Tiburtina è di soli 6 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma si allarga: il network Bwh cresce con l’hotel Revolution

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