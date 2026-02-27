Il Grand Hotel Guinigi accoglie i vertici del gruppo Bwh

Il Grand Hotel Guinigi ha recentemente ospitato i rappresentanti del gruppo Bwh Hotels Italy & South East Europe. La visita si inserisce in un momento di approfondimento e confronto tra le parti, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le strutture alberghiere e il territorio. L'incontro si è concentrato su temi legati alla gestione e allo sviluppo delle attività nel settore turistico.

Il Bw Grand Hotel Guinigi, parte del gruppo internazionale Bwh Hotels Italy & South East Europe, il 25 e 26 febbraio ha ospitato il Sales, Revenue & Marketing Meeting dell'importante catena alberghiera internazionale, un appuntamento strategico che ha riunito più di 200 operatori del settore: direttori, professionisti dell'area sales e revenue e rappresentanti internazionali del gruppo. Per il Grand Hotel Guinigi è motivo di particolare soddisfazione che la catena abbia scelto Lucca e la struttura come sede di un incontro così rilevante per la definizione delle strategie future. Si tratta di un momento centrale per il confronto interno al gruppo, dedicato a tematiche fondamentali quali Sales, Revenue, Marketing, ESG, Loyalty e Digital, oltre alla condivisione della Strategia 2026.