Un dipendente di un albergo di Ostia, che di giorno lavora come impiegato, di notte si trasforma in rapinatore. L’uomo, che aveva a disposizione una stanza nell’albergo dove lavorava, ha rapinato sei hotel nel centro storico di Roma. È stato catturato grazie alle indagini sui social network.

Di giorno prestava servizio in un albergo a Ostia, dove aveva a disposizione una camera per alloggiare, di notte però rapinava gli hotel del centro storico di Roma. In soli tre giorni, tra il 31 gennaio e il 5 febbraio, ha messo a segno ben sei colpi. Si aggiungono ai furti e ai reati precedenti, per cui era stato già denunciato piu' volte tra agosto e dicembre. Adesso è finita. L'uomo, un immigrato 28enne marocchino, è stato identificato e rintracciato grazie a un'operazione congiunta della polizia del commissariato Viminale e dei carabinieri della stazione Quirinale. Il ladro seriale ha rapinato alle 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, impiegato d'albergo rapina 6 hotel. Catturato con i social network

