Roma riscatto Shomurodov ufficiale | nelle casse giallorosse 5,8 milioni

Eldor Shomurodov è diventato ufficialmente un giocatore dell’Istanbul Basaksehir, con un trasferimento che ha portato nelle casse della Roma 5,8 milioni di euro. Il club giallorosso ha completato la cessione dell’attaccante, che ora giocherà nel campionato turco. La trattativa si è conclusa con il pagamento della cifra pattuita, confermando il passaggio di proprietà.

Eldor Shomurodov è a tutti gli effetti un calciatore dell’ Istanbul Basaksehir. L’attaccante uzbeko, trasferitosi in Turchia la scorsa estate, è stato riscattato a titolo definitivo in seguito al raggiungimento della salvezza aritmetica del club turco, condizione che ha fatto scattare l’obbligo di acquisto previsto nel contratto. L’operazione garantisce alla Roma un incasso complessivo di 5,8 milioni di euro: ai 3 milioni già versati per il prestito oneroso si aggiungono ora i 2,8 milioni della clausola di riscatto. Il GM Florent Ghisolfi ha inoltre mantenuto una clausola sulla rivendita del 10%, garantendo al club giallorosso un ulteriore potenziale introito futuro.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, riscatto Shomurodov ufficiale: nelle casse giallorosse 5,8 milioni Notizie correlate Milan, in arrivo 60 milioni da reinvestire nel calciomercato: ecco chi li porta nelle casse del clubSecondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in vista del prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe ritrovarsi nelle casse un tesoretto di quasi 60... Il caso del CNR di Napoli: porta milioni nelle casse pubbliche ma i suoi ricercatori restano precariIl CNR di Napoli produce innovazione per le aziende private e porta fondi europei nelle casse dello Stato. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: La Roma in prestito - Doppietta per Shomurodov, buona prova di Baldanzi, torna in campo Kumbulla, assist per Cherubini; Mercato Roma, la priorità è il riscatto di Malen: il piano B senza Champions.