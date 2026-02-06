Milan in arrivo 60 milioni da reinvestire nel calciomercato | ecco chi li porta nelle casse del club

Il Milan si prepara a ricevere 60 milioni di euro, secondo quanto riporta Tuttosport. Una cifra che il club rossonero vuole subito reinvestire nel mercato estivo, con circa un terzo di questa somma che dovrebbe entrare nelle casse già nelle prossime settimane. La società ha deciso di puntare su investimenti mirati per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in vista del prossimo calciomercato estivo il Milan potrebbe ritrovarsi nelle casse un tesoretto di quasi 60 milioni di euro. Soldi, questi, derivanti dalle cessioni di quei giocatori che, mandati altrove in prestito, non rientrano nei progetti di Massimiliano Allegri e che sono in procinto di essere riscattati dai club dove si trovano tuttora. Un terzo di quel tesoretto, per il quotidiano torinese, è praticamente già in viaggio verso Milano. La settimana prossima, infatti, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto sul cartellino di Álex Jiménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In vista della prossima estate, il Milan si prepara a mettere da parte circa 60 milioni di euro grazie ai riscatti di quattro giocatori.

