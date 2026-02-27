Il caso del CNR di Napoli | porta milioni nelle casse pubbliche ma i suoi ricercatori restano precari

A Napoli, il CNR di via Pietro Castellino contribuisce con milioni di euro alle finanze pubbliche, ma i ricercatori che vi lavorano continuano a essere impiegati con contratti precari. La sede si estende lungo una strada principale che collega i quartieri del Rione Alto e del Vomero, evidenziando la presenza di un importante centro di ricerca nella città.

Il CNR di Napoli produce innovazione per le aziende private e porta fondi europei nelle casse dello Stato. Ma rischia di perdere i suoi ricercatori migliori. Il caso del team di Gianna Palmieri a Napoli tra bandi europei e partnership con privati da un lato, precarizzazione e concorsi bloccati dall'altro Non tutti sanno che il CNR nasce per facilitare lo sviluppo industriale del paese. L’idea è semplice e geniale allo stesso tempo: il sistema produttivo italiano usciva a pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo Stato mise a disposizione delle aziende ricercatori e laboratori altrimenti costosi e complessi da mettere su, per farle crescere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ricercatori del Cnr al lavoro nelle grotte di EquiNel cuore delle Apuane, dove la roccia sembra respirare e l’acqua racconta storie antiche, si aprono le grotte di Equi Terme.

Riconoscimenti: sono 16 i ricercatori del Cnr-Isti di Pisa nelle classifiche degli scienziati più citati al mondoSono sedici i nomi di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ‘A.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Aumentano gli stereotipi di genere tra gli adolescenti; Scandicci, donna trovata morta decapitata nell'ex area Cnr; Donna trovata morta decapitata a Scandicci: indagini per omicidio nell’area ex Cnr; Scandicci, donna trovata morta nell'ex complesso del Cnr.

Precari del Cnr, Minerva: Ho chiamato i parlamentari pugliesi, il Governo deve intervenireIl presidente del gruppo Pd, Stefano Minerva, interviene dopo l'intervista ai precari del Cnr all'Università del Salento. corrieresalentino.it

Fondi Ue per la scuola, l’inchiesta che scuote università e Cnr: il sistema perverso dei tesoretti personali. Il ruolo della R-Store e il deus ex machinaNon un caso isolato, ma un meccanismo rodato . Un ingranaggio che per anni avrebbe drenato fondi europei destinati all’istruzione , trasformando ... notizie.tiscali.it

#Napoli- Caso Domenico, il padre accusa: "Cuore in un frigo da pic-nic", proseguono le indagini sul trapianto Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

#Tg2000 - Caso del #bimbo di #Napoli, finita la speranza #19febbraio #Tv2000 #sanità @tg2000it x.com