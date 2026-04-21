Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro
Il Forte Aurelia riapre al pubblico dopo dieci anni di lavori di restauro. L'inaugurazione si svolge mercoledì 22 aprile, in concomitanza con le celebrazioni del Natale di Roma. La struttura, che era stata chiusa da tempo, torna accessibile ai visitatori. La riapertura avviene in un momento di eventi legati alla storia e alla cultura della città.
Il Forte Aurelia riapre al pubblico. L'evento cade durante le celebrazioni del Natale di Roma, precisamente mercoledì 22 aprile. Turisti, appassionati e curiosi potranno visitare uno dei 15 forti militari che compongono il “campo trincerato” di Roma, tornato a vivere dopo 10 anni di restauro e.🔗 Leggi su Romatoday.it
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Forte Aurelia riapre al pubblico il 22 aprile: visita guidata gratuita https://vivere.me/gHS9-f facebook
Il Forte Aurelia torna alla città: restaurato dalla Guardia di Finanza, è un dono alla cittadinanza per il Natale di Roma. 22 aprile: inaugurazione e apertura straordinaria con visita guidata. Info ow.ly/pj4z50YKtFH x.com