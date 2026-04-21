Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro

Da romatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forte Aurelia riapre al pubblico dopo dieci anni di lavori di restauro. L'inaugurazione si svolge mercoledì 22 aprile, in concomitanza con le celebrazioni del Natale di Roma. La struttura, che era stata chiusa da tempo, torna accessibile ai visitatori. La riapertura avviene in un momento di eventi legati alla storia e alla cultura della città.

Il Forte Aurelia riapre al pubblico. L'evento cade durante le celebrazioni del Natale di Roma, precisamente mercoledì 22 aprile. Turisti, appassionati e curiosi potranno visitare uno dei 15 forti militari che compongono il “campo trincerato” di Roma, tornato a vivere dopo 10 anni di restauro e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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