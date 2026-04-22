Il senior advisor della squadra ha confermato di mantenere la fiducia dei proprietari americani, nonostante le tensioni degli ultimi giorni. La gestione della società sembra continuare sulla stessa linea, con il supporto della proprietà. La situazione rimane monitorata, mentre le decisioni prese finora vengono mantenute senza variazioni significative. La questione riguarda principalmente le strategie future e il rapporto tra le parti coinvolte.

I conti si faranno solo alla fine, probabilmente dopo quel Verona-Roma del 24 maggio che sancirà la fine ufficiale della stagione giallorossa. Anche se poi, di fatto, le scelte verranno fatte prima, sia nella mente della proprietà sia dei due contendenti. Di certo però c’è una cosa, che se da una parte Gian Piero Gasperini vuole andare avanti nel suo progetto Roma (a patto, però, che i Friedkin lo seguano su tutta una serie di cose), dall’altra Claudio Ranieri ha tutta la voglia e il desiderio di dare ancora il suo contributo alla causa giallorossa. Il senior advisor dei Friedkin, infatti, ha incassato la rinnovata fiducia da parte della proprietà, con Dan e Ryan che anche nei colloqui avuti con lo stesso Gasperini hanno ribadito la centralità della figura dell’ex allenatore giallorosso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Ranieri non molla: ha la fiducia dei Friedkin. La strategia della proprietà

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