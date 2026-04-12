Ranieri ha parlato su mandato dei Friedkin? È la domanda di Roma

Nelle ultime ore si è diffusa una domanda tra i tifosi e i media sulla presenza di Ranieri, in veste di allenatore, su incarico dei Friedkin. La situazione si sta facendo sempre più tesa, con segnali che indicano uno scontro tra Gasperini e Ranieri, in un clima che ricorda le scene di un film di Sergio Leone. La vicenda riguarda il rapporto tra la società, l’allenatore e il tecnico avversario.

Aria da film di Sergio Leone in casa Roma, con una resa dei conti Gasperini-Ranieri che sembra avvicinarsi sempre di più. Il punto di Andrea Pugliese sulla Gazzetta. Roma, Gasperini-Ranieri alla resa dei conti. Si legge sulla Gazzetta: “Per dire, in tanti ieri si sono chiesti se Ranieri avesse parlato su mandato dei Friedkin o meno. Ma chi se lo chiede, al di là dell’esplicito mandato o meno, considera troppo ingenuo il senior advisor della proprietà giallorossa. È chiaro che se Ranieri venerdì sera ha detto certe cose, è perché ha il termometro della situazione e sa bene qual è l’umore a Houston. Insomma, alcuni atteggiamenti di Gasperini non sono stati graditi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri ha parlato su mandato dei Friedkin? È la domanda di Roma Leggi anche: Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri Roma, Totti vede il ritorno: l’apertura di Ranieri accende il sogno dei FriedkinIl ritorno dell’icona assoluta nella Capitale non è più soltanto un esercizio di nostalgia per i tifosi giallorossi, ma una possibilità concreta che...