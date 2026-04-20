Le tensioni tra la società e l'allenatore sono arrivate all’attenzione dei media, con voci di possibili cambiamenti in vista della fine della stagione. La proprietà ha fatto sapere di voler valutare la situazione e di non escludere eventuali decisioni future. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, anche se si parla di una linea più morbida per cercare di risolvere lo stallo.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Presidenza FIGC, altro che Malagò o Abete: il popolo del calcio fa sentire la propria voce! Ecco chi vorrebbero i tifosi per il post Gravina De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gasperini Ranieri, i Friedkin provano a gettare acqua sul fuoco: il caso può rientrare al termine della stagione? La linea della proprietà

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