Roma prigione in una baracca | arrestati due uomini per un sequestro

Due uomini residenti a Roma sono stati arrestati nella zona di Ottavia per aver trasformato una baracca in una prigione improvvisata. Secondo quanto riferito, hanno tenuto rinchiuso un autista utilizzando un asse di legno e barre di ferro. L’arresto è stato effettuato dalla polizia, intervenuta sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione. La vicenda è al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Due uomini residenti a Roma sono stati arrestati nella zona di Ottavia dopo aver trasformato una baracca in una prigione improvvisata, tenendo rinchiuso un autista con asse di legno e barre di ferro. Il piano dei due sospettati, che avevano tentato di depistare le forze dell’ordine spacciandosi per cittadini che avevano fermato un ladro, è naufragato quando la polizia ha scoperto il sequestro di persona nato da una ritorsione legata al lavoro nero. Dalla falsa segnalazione al sequestro scoperto dalle volanti. La vicenda ha preso il via con una chiamata al 112 effettuata dai due uomini, i quali sostenevano di aver intercettato il responsabile del furto di un furgone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, prigione in una baracca: arrestati due uomini per un sequestro Notizie correlate Roma: rubavano auto di lusso, arrestati due uominiDue uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi per aver rubato auto di lusso, grazie a un’attività d’indagine condotta dagli agenti della Squadra... Roma: rapina in supermercato in zona Cinquina a novembre, arrestati due uominiSono stati arrestati due uomini accusati di essere gli autori di una rapina a mano armata avvenuta il 26 novembre dello scorso anno in un... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Radio Carcere: Il sovraffolato carcere Rebibbia di Roma dove nelle celle non c'è più posto. A seguire le lettere scritte dalle persone detenute; Suicidi, sovraffollamento e malattie croniche: carceri italiane al collasso; L'Isola Bisentina con la prigione di Dante torna visitabile: ecco cosa sapere; Calcio, diplomazia e le relazioni opache Roma-Tripoli: il caso dei giocatori libici detenuti in Italia. NIDI E SEZIONI PONTE ROMA CAPITALE Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie nidi e sezione ponte per l'anno educativo 2026/27. Si possono consultare online fino al 6 maggio seguendo il percorso indicato nel link https://www.comune.r - facebook.com facebook Gualtieri sull'emergenza abitativa a Roma: "Mille case comprate dal Comune, ma serve un intervento nazionale" ift.tt/F2okGej x.com