A Roma, nel quartiere Cinquina, due uomini sono stati arrestati in seguito a una rapina a mano armata avvenuta il 26 novembre dello scorso anno in un supermercato. La polizia ha portato a termine le operazioni di cattura e ora sono in corso le procedure legali. L’episodio ha coinvolto i due uomini, che sono stati identificati come autori dell’incidente.

Sono stati arrestati due uomini accusati di essere gli autori di una rapina a mano armata avvenuta il 26 novembre dello scorso anno in un supermercato situato nel quartiere Cinquina, a Roma. I carabinieri della compagnia Cassia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Capitale, su richiesta della Procura. Questa misura cautelare è il risultato di un’attività investigativa coordinata dalla Procura capitolina e condotta dai carabinieri della stazione di Settebagni. Le indagini sono state avviate grazie alla denuncia presentata dal direttore del punto vendita, alle testimonianze delle due cassiere e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno fornito gravi elementi indiziari riguardo ai ruoli e ai compiti dei due indagati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: rapina in supermercato in zona Cinquina a novembre, arrestati due uomini

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