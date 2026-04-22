La Roma ha definito le strategie per il mercato estivo 2026, con un focus particolare sul riscatto di Donyell Malen, considerato un obiettivo principale. Le decisioni riguardano anche altri profili, tra cui Ndicka, che potrebbe essere coinvolto in operazioni di mercato. La società ha quindi delineato le mosse da compiere per rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni.

La Roma ha tracciato la rotta per il mercato estivo 2026, individuando nel riscatto di Donyell Malen la priorità tecnica assoluta. Secondo Tuttosport, il club giallorosso deve reperire 25 milioni di euro per trattenere l’attaccante olandese, cifra che il DS Frederic Massara conta di incassare attraverso una serie di cessioni dei calciatori attualmente in prestito. L’operazione è considerata imprescindibile da Gian Piero Gasperini, nonostante l’incertezza sulla permanenza del tecnico legata alla convivenza forzata con Claudio Ranieri. Il “tesoretto” per Malen sarà alimentato dai riscatti di Tommaso Baldanzi (10 milioni dal Genoa, dove è espressamente richiesto da Daniele De Rossi ) e Salah-Eddine (8 milioni dal PSV Eindhoven ).🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, piano Malen: i riscatti finanziano l’olandese. Ndicka l’indiziato al sacrificio

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