La società giallorossa ha avviato trattative per portare a Roma il calciatore Alajbegovic, con un incontro tra il dirigente Massara e l’entourage del giocatore avvenuto recentemente in città. Si parla di un possibile supporto da parte di Dzeko e Pjanic, senza che siano stati confermati dettagli ufficiali. La trattativa prosegue con l’obiettivo di definire i dettagli del trasferimento.

La dirigenza giallorossa ha intensificato le manovre per portare a Trigoria il talento di Alajbegovic, puntando su un incontro cruciale avvenuto nella Capitale tra Massara e l’entourage del giocatore. L’operazione mira a blindare un profilo tecnico di alto livello per il prossimo campionato, sfruttando una rete di contatti che coinvolge figure chiave della società e del vestiario. L’architettura dell’operazione e il peso dei veterani. Il piano per l’esterno offensivo, attualmente impegnato con il Salisburgo ma legato contrattualmente al Bayer Leverkusen, si è concretizzato in un colloquio diretto tra il direttore sportivo Massara e Semin Alajbegovic, padre e rappresentante del giovane atleta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, piano Alajbegovic: Massara e l’appoggio di Dzeko e Pjanic

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