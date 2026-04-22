Roma missione Alajbegovic | l’ombra di Pjanic e Dzeko sul colpo da 25 milioni

Una giovane promessa del calcio, Kerim Alajbegovic, di 18 anni, sta attirando l’attenzione delle società europee dopo aver dimostrato il suo talento nel campionato austriaco. La sua crescita ha portato a un interesse crescente da parte di alcuni club, che stanno valutando un possibile investimento di circa 25 milioni di euro. La sua presenza ha fatto emergere un confronto con giocatori di alto livello, come Pjanic e Dzeko, che sono stati protagonisti in passato di trasferimenti importanti.

L’esplosione di Kerim Alajbegovic (18 anni) ha smesso di essere un caso isolato del campionato austriaco per diventare un dossier prioritario nelle cancellerie del mercato europeo. Con 12 reti stagionali tra Bundesliga austriaca ed Europa League, l’ala sinistra ha dimostrato una maturità statistica che ha spinto il Bayer Leverkusen a esercitare con urgenza il diritto di recompra da 8 milioni di euro dal Salisburgo. Tuttavia, il futuro del classe 2007 non sembra essere in Germania: le “Aspirine” puntano a una cessione immediata per monetizzare una valutazione che, dopo le recenti prestazioni internazionali, oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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