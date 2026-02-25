Carta d’identità a Roma | open day sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

Nel fine settimana nuovo appuntamento nella Capitale per ottenere il nuovo documento. Ecco una guida utile con tutti gli uffici anagrafici municipali aperti alla cittadinanza Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo torna il nuovo appuntamento a Roma con l’open day dedicato alla carta d’identità elettronica. Nel weekend saranno attivi gli uffici anagrafici dei municipi VI, VII, XI e XII e degli ex Pit del Centro e il punto di rilascio di via Petroselli. Per ottenere il nuovo documento bisognerà prenotarsi a partire da venerdì 13 febbraio presso il sito Agenda CIE del ministero dell’Interno. Una volta effettuata la prenotazione, sarà necessario recarsi all’ufficio indicato con una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento. Gli uffici dei municipi saranno aperti soltanto nella giornata di sabato. La sede di via Duilio Cambellotti (mun VI) aprirà al pubblico dalle 08:00 alle 16:30, mentre quelle di piazza Cinecittà e via Fortifiocca (entrambe mun VII) resteranno aperte dalle 08:30 alle 16:00. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Carta d’identità elettronica, nuovo open day sabato 14 e domenica 15 febbraioSabato 14 e domenica 15 febbraio, cittadini di Roma avranno l’opportunità di aggiornare la propria carta d’identità elettronica.

Carta d’identità a Roma: open day sabato 13 e domenica 14 dicembreA Roma, sabato 13 e domenica 14 dicembre, si terrà un open day dedicato alla richiesta e al rilascio della carta d’identità elettronica.

