Oggi la AS Roma ha ricordato Dino Viola, storico presidente della squadra e protagonista del secondo scudetto. L’omaggio è stato pubblicato sui canali ufficiali del club, in occasione della ricorrenza della nascita di Viola. La cerimonia si è svolta in un momento di tensione societaria, con il club che ha deciso di rendere omaggio al suo passato.

La AS Roma ha celebrato oggi la ricorrenza della nascita di Dino Viola, storico presidente del secondo Scudetto, attraverso un omaggio sui propri canali ufficiali. La nota del club, accompagnata da uno scatto d’archivio, ha rievocato il ciclo d’oro della gestione Viola, culminato con la vittoria del campionato nella stagione 19821983, la conquista di 5 Coppe Italia e il raggiungimento della finale di Coppa dei Campioni nel 1984. L’iniziativa non è solo un atto di memoria storica, ma assume una valenza simbolica nel pieno della crisi di identità che sta attraversando Trigoria. Il richiamo alla figura di Viola, capace di unire competenza tecnica e peso politico, stride con l’attuale stallo decisionale tra Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e il DS Frederic Massara.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, omaggio a Dino Viola: il ricordo del Presidente nel caos societario

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Commento Romanista . . Il 22 aprile 1915, ad Aulla, nasceva Dino Viola. Tanti auguri presidente, ovunque tu sia - facebook.com facebook

22 aprile 1915 DINO VIOLA #ASRoma x.com