Mattarella celebra Goggia e svela un’inattesa passione calcistica | Gasperini e il Palermo nel ricordo del Presidente

Durante un incontro con Sofia Goggia, il Presidente Sergio Mattarella ha raccontato un aneddoto che ha sorpreso tutti. Ha detto di apprezzare molto l’allenatore Gasperini, perché ha avuto esperienze nel Palermo. Un dettaglio che nessuno si aspettava, ma che ha portato un sorriso tra i presenti.

Il Presidente della Sergio Mattarella ha sorpreso Sofia Goggia, la campionessa di sci, con un aneddoto inaspettato durante un incontro: ha rivelato di ritenere Gian Piero Gasperini un allenatore di talento perché ha avuto esperienze nel Palermo. Lo scambio, avvenuto questo mercoledì 11 febbraio 2026, ha aggiunto un tocco di leggerezza a un momento di celebrazione per i successi sportivi della Goggia alle Olimpiadi. L’incontro tra il Presidente Mattarella e Sofia Goggia si è svolto in un contesto di celebrazione dei risultati ottenuti dalla sciatrice alle recenti Olimpiadi, dove ha conquistato la sua terza medaglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante un incontro con la campionessa olimpica Sofia Goggia, il presidente Sergio Mattarella ha fatto un commento inaspettato sul calcio.

Mattarella a Cortina, l'incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna FontanaComplimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani assisterò alla sua gara, state raccogliendo una grande quantità di medaglie, abbiamo una bella squadra. Così il presidente della Repubblica, Serg ... adnkronos.com

Mattarella scherza con Goggia sul calcio. E telefona ad Arianna Fontana: È stata formidabileAnche a lei, buon pomeriggio, congratulazioni, risponde Mattarella. Sei olimpiadi, sei successi. Ho visto la gara non in diretta, lei è stata formidabile. Complimenti anche agli altri. Mattarella ... repubblica.it

