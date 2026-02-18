Marsiglia sotto tiro | la stampa francese stronca il caos societario dopo l' affare Benatia

Marsiglia è sotto i riflettori dopo le recenti tensioni societarie e le proteste dei tifosi. La causa è il caos creato dalla cessione di Benatia, che ha diviso la dirigenza e alimentato tensioni tra i sostenitori. La stampa francese critica la gestione del club e denuncia scelte che hanno indebolito la squadra. Nel frattempo, i supporter si sono radunati davanti allo stadio, chiedendo chiarezza e rispetto. La situazione resta molto tesa e il futuro del club appare incerto.

Marsiglia resta al centro della cronaca per una stagione caratterizzata da elementi di caos e da decisioni che ridefiniscono equilibri interni. In questo contesto emerge Medhi Benatia, la cui situazione è stata rianalizzata dall'imprenditoria sportiva della città, con una mossa che ribalta aspettative e poteri all'interno della dirigenza. Benatia, che aveva annunciato le dimissioni, non solo resta in carica, ma riceve incarichi ampliati nel ruolo di direttore sportivo fino a fine stagione. La gestione passa per una decisione della proprietà guidata dal presidente frank mccourt, che annulla l'addio del dirigente e conferma benatia nel ruolo di direttore sportivo con poteri estesi fino al termine della stagione.