Roma polveriera Gasperini! Gelo con Ranieri e i Friedkin non prendono posizione | ora il tecnico chiede risposte!

Il futuro di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma appare sempre più appeso a un filo. Dopo un periodo di tensioni, il tecnico ha chiesto chiarimenti senza ricevere finora una risposta ufficiale. Nel frattempo, il rapporto tra l’allenatore e i dirigenti, inclusi i Friedkin, non ha mostrato segnali di confronto. La situazione resta in stallo, mentre l’allenatore aspetta una decisione definitiva.