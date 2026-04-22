Il Direttore Sportivo si trova al centro di un confronto tra due allenatori: uno ha deciso di non impiegare Massara, mentre l’altro ha deciso di puntare su di lui. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, ma al momento il dirigente rimane in una posizione di incertezza. La scelta dei tecnici ha portato a un momento di stallo per il funzionario coinvolto.

Il Direttore Sportivo Frederic Massara è l’uomo al centro del fuoco incrociato tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Sebbene il tecnico lo abbia individuato come il principale responsabile di alcuni rallentamenti sul mercato, la posizione di Massara è oggi indissolubilmente legata a quella del Senior Advisor. Tra i due vige una totale unità d’intenti e, finché i Friedkin garantiranno pieni poteri a Ranieri, la riconferma del DS rimarrà l’unica opzione sul tavolo di Trigoria. L’interpretazione delle frizioni tra allenatore e dirigenza rivela tuttavia una responsabilità strutturale: i ritardi operativi contestati da Gasperini non sono imputabili esclusivamente a Massara, quanto piuttosto ai processi decisionali della proprietà.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Massara nel limbo: blindato da Ranieri, bocciato da Gasperini

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