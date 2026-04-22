Una recente truffa si sta diffondendo tra gli anziani di una città italiana. In alcune telefonate, viene comunicato che si è agenti di polizia locale e si richiede di recarsi immediatamente al comando. Il tono utilizzato è deciso e sembra ufficiale, inducendo le persone a uscire di casa senza esitazioni. Le autorità segnalano che questa tattica viene impiegata per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro o beni.

Una telefonata apparentemente ufficiale, un tono urgente e credibile, e poi l’invito a uscire di casa. È così che si presenta il nuovo raggiro segnalato a Roma, una truffa mirata soprattutto agli anziani che, secondo gli investigatori, avrebbe un obiettivo preciso: far allontanare le persone dalle proprie abitazioni per poterle svaligiare. A lanciare l’allarme è il comando della polizia locale di Roma Capitale, con sede in Piazza della Consolazione, dove nelle ultime ore si sono presentati diversi cittadini insospettiti da chiamate ricevute. Il meccanismo: una falsa convocazione. Il copione è sempre lo stesso. Al telefono, qualcuno si presenta come appartenente ai “vigili urbani” e invita la vittima a recarsi con urgenza presso il comando per “informazioni importanti”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, la nuova truffa agli anziani: “Siamo i vigili urbani, dovete venire subito al comando”

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