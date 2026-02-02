Concorso vigili urbani sindacati sollecitano Basile | Pubblicate subito la graduatoria

I sindacati Uil-Fpl e Silpol chiedono al sindaco Federico Basile di pubblicare subito la graduatoria del concorso per 100 agenti di polizia municipale. Il concorso si è concluso mesi fa, ma ancora non è stata resa nota la classifica finale. I rappresentanti dei lavoratori insistentemente chiedono un passo concreto, senza ulteriori ritardi, per permettere ai vincitori di conoscere il loro posizionamento e avviare le pratiche necessarie.

Uil-Fpl e Silpol denunciano mesi di ritardi dopo la conclusione delle prove orali per 100 agenti. L’inerzia amministrativa rischia di aggravare la carenza di personale e compromettere sicurezza e controllo del territorio Il concorso, bandito il 16 aprile 2024 e comprendente ulteriori 22 posti a tempo determinato finanziati dai Fondi Sicurezza del Ministero dell’Interno, si è concluso con le prove orali svoltesi tra il 30 ottobre e il 20 dicembre 2025. Nonostante ciò, la graduatoria definitiva non è ancora disponibile. “I ritardi a Messina non trovano spiegazione, e si sommano a una carenza cronica di personale, con un’età media prossima ai 60 anni e numerosi pensionamenti già effettuati o imminenti”, si legge nella nota.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Comune ha avviato la procedura per l’assunzione di due nuovi vigili urbani, nell’ambito di un concorso che ha visto la partecipazione di 95 candidati.

