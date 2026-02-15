Vino analcolico e calamità naturali l’Europa detta le regole | ecco le nuove etichette per il vino 0% e i fondi per il clima

Il Parlamento europeo ha deciso di introdurre nuove regole sulle etichette del vino analcolico, come risposta alle difficoltà causate dalle recenti calamità naturali. La normativa mira a proteggere i produttori da perdite economiche legate a eventi climatici intensi, come grandinate e siccità, che hanno colpito molte regioni vinicole. Tra le novità, ci saranno indicazioni più chiare sui contenuti delle bottiglie e fondi specifici per aiutare le aziende a fronteggiare le emergenze climatiche.

Il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa per sostenere i produttori contro la crisi e gli eventi meteo estremi. Nuove regole per la classificazione dei vini dealcolati. Con 625 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa sulla tutela dei produttori di vino in Europa. Il provvedimento ratifica l’accordo provvisorio raggiunto con gli Stati Membri il 5 dicembre 2025. – Notizie.com Ha l’obiettivo di sbloccare nuove opportunità di mercato, fornendo strumenti concreti per affrontare i nuovi consumi e le sfide climatiche. 🔗 Leggi su Notizie.com

Approvato il pacchetto vino: cambiano le etichette e arrivano nuovi incentivi

Il 4 dicembre, Parlamento europeo e Consiglio UE hanno approvato il “pacchetto vino”, un insieme di norme che modifica le regolamentazioni su vini dealcolati, estirpazione e reimpianto delle vigne, fondi OCM, enoturismo e etichettatura, introducendo importanti novità per il settore vitivinicolo.

Vino senza alcol, cambiano le regole di produzione e vendita: il decreto

Il vino senza alcol sta diventando una realtà consolidata nel mercato italiano, grazie a nuove norme che regolano la produzione e la vendita.

