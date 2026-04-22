Roma il braccio di ferro Ranieri-Gasp decide il destino di Massara Se salta è corsa a tre

In un clima di tensione tra i dirigenti, si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio in panchina che potrebbe influenzare anche la posizione del direttore sportivo. La decisione finale dipende da un confronto tra le parti coinvolte, con uno scenario che potrebbe portare a un riassetto della rosa e delle strategie future. La situazione si sviluppa in un contesto di incertezza, mentre le parti interessate attendono sviluppi ufficiali.

Ma se da una parte c’è Claudio Ranieri e dall’altra Gian Piero Gasperini, in mezzo adesso si trova Ricky Massara, il direttore sportivo della Roma, una sorta di vaso di coccio. Già, perché Massara è sempre stato l’uomo nel mirino di Gasperini, il dirigente di cui l’allenatore si è lamentato maggiormente per le varie questioni di mercato. Oggi, però, non è più il suo rivale numero uno, anche se poi nelle varie interlocuzioni avute con i Friedkin il tecnico della Roma ha fatto presente come per lui sarebbe meglio (eufemismo) virare altrove e trovare un ds nuovo. E diverso a livello di operatività. Anche se poi, a dire il vero, alcuni ritardi in certe operazioni possono essere imputabili solo parzialmente a Massara ma piuttosto alla proprietà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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