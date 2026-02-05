Ranieri critica Gasp e Massara. In un’intervista a Sky Sport, il senior advisor dei Friedkin dice che la Roma sta lavorando sodo, ma non punta ancora alla Champions. “Vogliamo arrivare più in alto possibile”, ripete, mentre sul mercato apre a un intervento: “Se ci vengono incontro” per i rinnovi di Dybala e Pellegrini. Ranieri punta il dito contro gli avversari e sottolinea la volontà di migliorare, senza nascondere le ambizioni della squadra.

Il probabile ritorno di Francesco Totti, il rapporto tra Gasperini e Massara, il mercato. E non solo. Claudio Ranieri ha preso la parola dopo mesi di silenzio. E quelle del senior advisor romanista, ai microfoni di Sky Sport, sono dichiarazioni importanti per ristabilire serenità in una Trigoria che ha visto negli ultimi giorni qualche divisione di troppo. Ranieri ha parlato sinceramente e non ha smentito le ultime frizioni. Evidenziate dalle parole di Gasperini dopo la partita con l’Udinese. "La voglia è quella di andare il più in alto possibile. Lo sappiamo ma sappiamo anche che stiamo costruendo - avvisa Ranieri -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ranieri: "Gasp martella, Massara media. I rinnovi di Dybala e Pellegrini? Se ci vengono incontro..."

Approfondimenti su Roma Friedkin

Gasperini si confronta con i giornalisti in vista della sfida contro il Como, analizzando le questioni di mercato, i rinnovi e le ultime novità sulla rosa giallorossa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Friedkin

Ranieri: Non pensavo di vedere tutti questi arrivi. Tensione Massara-Gasp? Non ci credo, hanno solo due caratteri diversiClaudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha concesso un’intervista a Sky Sport in cui ... msn.com

Dai rinnovi al mercato, fino a Gasperini e Massara: Ranieri dice tutto sulla RomaDopo le prime parole su possibile ritorno di Francesco Totti, il 'senior advisor' dei giallorossi racconta squadra e società dal suo punto di vista: le sue parole ... corrieredellosport.it

Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Gasperini non si è preso con Ranieri, per cui non sono certo che resterà. Carrasco Mi sembra difficile: Ugo Trani è intervenuto in diretta a Te la do io Tokyo facebook