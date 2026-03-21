Nella Roma, il tecnico Gasperini è ora al centro delle critiche, dopo le tensioni con l’allenatore precedente. Il rapporto tra Gasperini e Ranieri è descritto come teso, con momenti di confronto e incomprensioni. Tra i cambi di atmosfera, ci sono stati momenti di complicità e sorrisi, ma ora si parla di una fase di difficoltà. La situazione è al centro delle discussioni nel club.

La triade Gasp-Ranieri-Massara è destinata a sciogliersi ma non è chiaro chi rimarrà. È ancora presto per la resa dei conti (che però arriverà) Db Bergamo 12052025 - campionato di calcio serie A Atalanta-Roma foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Claudio Ranieri-Gian Piero Gasperini È la canzone di Gasperini più che quella di Marinella. Anche questa è una storia vera con la Roma che va in crisi in primavera. E Ranieri e Gasperini che non si tollerano. Quanti errori ha commesso il sor Claudio. Ha detto no alla Nazionale. Ha lasciato la panchina della Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nella Roma sono tutti in discussione, adesso anche Gasperini. Più che teso il rapporto con Ranieri (Corsera)

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