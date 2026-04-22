Roma fine all’occupazione | liberato lo studentato dopo 14 anni

Le autorità hanno sbloccato uno studentato in via del Macao, nel quartiere Castro Pretorio di Roma, dopo un’occupazione che durava da quattordici anni. La chiusura dell’edificio ha portato alla liberazione degli spazi occupati. L’intervento si è concluso senza incidenti e ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno eseguito le operazioni di sgombero. La situazione si è risolta con il rilascio immediato degli spazi occupati dagli studenti.

Le autorità hanno messo fine a un’occupazione durata quattordici anni in via del Macao, nel quartiere Castro Pretorio di Roma. L’intervento, coordinato dalla Questura della capitale a seguito delle decisioni prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha portato allo sgombero di un immobile appartenente a Lazio Disco, l’ente regionale dedicato al diritto allo studio. All’interno della struttura sono stati individuati tre nuclei familiari, mentre gli agenti hanno rinvenuto una grande quantità di materiali di risulta che ostruivano alcune aree comuni, incluse le scale. La bonifica di questi spazi sarà gestita direttamente dal proprietario dell’edificio, ovvero l’ente regionale per il diritto allo studio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, fine all’occupazione: liberato lo studentato dopo 14 anni Notizie correlate Sgomberata dopo 14 anni l'occupazione di via del Macao. Lì uno studentatoDopo 14 anni di occupazione l'immobile di via del Macao torna all'ente proprietario, ossia Disco Lazio. L'ex capogruppo del Pd a Roma D'Ausilio assolto dopo 11 anni: "Per me è la fine di un incubo", dice al FoglioPer oltre 10 anni a processo con le accuse di corruzione e abuso d'ufficio in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sgomberata dopo 14 anni l'occupazione di via del Macao. Lì uno studentato; Via del Macao: time out per l’occupazione abusiva dello stabile della Disco Lazio. Operazione sotto la regia della Questura. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Via del Macao, fine di un’occupazione lunga 14 anni: lo stabile torna agli studenti; Roma Outlet Village apre a fine ottobre. Investiti 100 milioni. Roma, al liceo Righi l’occupazione continua. Nuovo raid per entrare con la forza: interviene la poliziaIl collettivo Ludus non molla. Nonostante le richieste da parte di docenti e preside, famiglie e altri studenti, la sede di via Campania del liceo scientifico Augusto Righi resta occupata. E con la ... roma.corriere.it Occupazione abusiva a Roma, due immobili demolitiA Roma è stata posta fine all’occupazione abusiva di due immobili in via Arzechena, nella periferia est della città. All’alba di oggi, sotto il coordinamento della questura, le forze dell’ordine hanno ... tg24.sky.it Turista a Roma per alcuni giorni, si fa immortalare davanti alla Fontana di Trevi mentre cerca disperatamente monete da gettarci dentro. Poi dopo poco il gesto estremo della cantante è diventato virale: https://fanpa.ge/WV09x - facebook.com facebook Da Roma a Bergamo #AtalantaLazio #AvantiLazio x.com