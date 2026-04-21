Sgomberata dopo 14 anni l' occupazione di via del Macao Lì uno studentato

Dopo 14 anni di occupazione, l'edificio di via del Macao, utilizzato come studentato, è stato sgomberato e restituito all'ente proprietario, Disco Lazio. L'intervento si è concluso nelle ultime ore, ponendo fine a un periodo di permanenza non autorizzata nell'immobile. L'occupazione ha coinvolto diverse persone nel corso degli anni, ma ora si procede con il ripristino della disponibilità dell'edificio.

Dopo 14 anni di occupazione l'immobile di via del Macao torna all'ente proprietario, ossia Disco Lazio. Nella giornata di oggi, infatti, è andato in scena l'intervento. All'interno c'erano ancora nuclei familiari, a fronte degli otto originariamente protagonisti dell'ingresso abusivo nello.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: «Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lì» Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L'ex Cinema Palazzo riapre a sei anni dallo sgombero; Bivacchi al Beato Odorico, dopo 10 anni di governo di destra siamo punto e a capo; Sicurezza, Raimondo (FdI): Bene lo sgombero dell’ex albergo La Campagnola di Colturano (MI), legalità ristabilita dopo anni di occupazione abusiva; Colturano, terzo tentativo di sgombero dell’ex hotel La Campagnola.