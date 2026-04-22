L’estate a Roma si presenta come un periodo cruciale, segnato da decisioni importanti e da un mercato che si trasforma da semplice opportunità a vero e proprio banco di prova. La squadra si trova a dover affrontare scelte strategiche che potrebbero influenzare il suo futuro, con il rischio di commettere errori già visti in passato. Questa fase si distingue per la sua rilevanza, rappresentando un momento di passaggio significativo.

Non sarà un’estate come le altre. Per la Roma, questa è una di quelle stagioni di passaggio in cui il mercato smette di essere una semplice finestra e diventa una vera e propria linea di confine. Da una parte c’è la necessità di sistemare i conti, dall’altra l’obbligo di costruire finalmente una squadra all’altezza delle ambizioni. In mezzo, il rischio più grande: sbagliare ancora. Scadenze, prestiti e fair play finanziario. Il punto di partenza è chiaro: la Roma dovrà muoversi dentro vincoli precisi. Tra giocatori in scadenza, prestiti da valutare e la pressione del fair play finanziario, il margine di errore è minimo. Qualcuno dovrà partire, non solo per scelta tecnica ma per necessità.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, estate decisiva: tra conti, scelte e il rischio di sbagliare ancora

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