Juventus ora il quarto posto è a rischio | i bianconeri non possono più sbagliare E contro la Roma possibile una nuova emergenza

Da juventusnews24.com 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha subito una sconfitta contro il Como, che mette a rischio il quarto posto in classifica. La squadra non può più permettersi errori, poiché la distanza dalle concorrenti si è ridotta notevolmente. La prossima partita contro la Roma potrebbe essere decisiva per il futuro della stagione. I giocatori devono reagire subito per evitare ulteriori conseguenze negative. La pressione aumenta, e ogni punto diventa fondamentale.

Juventus, la sconfitta contro il Como porta i bianconeri a non avere più jolly da utilizzare. Contro la Roma c’è solo un risultato a disposizione. Il momento vissuto dalla Juventus è paragonabile a quello di un funambolo sospeso a mille metri da terra: l’incertezza è cronica e ogni passo falso rischia di trasformarsi in una caduta definitiva. Come evidenziato da Tuttosport, il doppio blackout contro il Como ha lasciato in eredità una lezione durissima: la fiducia è diminuita in tutto l’ambiente, figuriamoci se non ha avuto un effetto diretto sui giocatori, ormai privi di quelle certezze che sembravano consolidate fino a poche settimane fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

