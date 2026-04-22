Dopo tre mesi di assenza, Paulo Dybala è tornato disponibile e convocato per la partita contro il Bologna. Tuttavia, la questione del suo ingaggio continua a rappresentare un ostacolo, poiché risulta troppo elevato rispetto alle possibilità del club. La presenza in campo segna la fine di un periodo difficile, ma non chiarisce ancora quale sarà la sua destinazione a lungo termine.

Il ritorno di Paulo Dybala tra i convocati per la trasferta di Bologna segna la fine di un calvario durato tre mesi, ma non dissipa le nubi sul suo futuro alla Roma. L’attaccante argentino, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio dopo l’infortunio rimediato contro il Milan lo scorso 25 gennaio, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e rappresenta l’ultima carta di Gian Piero Gasperini per l’assalto alla zona Champions League. Tuttavia, il bilancio stagionale è impietoso: solo 17 presenze e 3 reti, numeri che certificano la fragilità di un talento che non ha mai raggiunto le 30 apparizioni in campionato nelle quattro stagioni in giallorosso.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala torna ma il futuro è un rebus: ingaggio troppo alto per i Friedkin

Dybala è tornato a casa dopo l’Intervento al ginocchio #asroma

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