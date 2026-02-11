Questa sera a Trigoria, la Roma riapre i cancelli per iniziare la preparazione in vista dello scontro diretto con il Napoli. Vaz torna in gruppo, mentre ancora non si sa se Dybala sarà della partita: l’attaccante argentino lavora a parte, il suo recupero resta un rebus. I giallorossi vogliono mettere in campo tutte le energie per non perdere terreno in classifica.

La Roma riapre i cancelli di Trigoria questo pomeriggio per dare il via alla marcia di avvicinamento verso lo scontro diretto per la Champions League contro il Napoli. La novità principale della sessione odierna riguarda Gabriel Vaz: il difensore ha definitivamente superato la lesione al soleo e torna a disposizione di Gian Piero Gasperini, reintegrandosi completamente nel lavoro con i compagni. Resta invece sotto stretta osservazione la situazione di Paulo Dybala; l’argentino avverte meno dolore al ginocchio e punta con decisione alla convocazione per domenica. Il bollettino medico giallorosso si arricchisce di ulteriori dettagli: Mario Hermoso, rimasto ai box contro il Cagliari per un trauma al piede, proverà il rientro in gruppo tra oggi e domani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Napoli, scatta l’operazione recupero: Vaz torna in gruppo, rebus Dybala

Approfondimenti su Roma Napoli

Questa mattina a Trigoria, la notizia più importante riguarda Dybala: si è allenato con il gruppo, ma poi si è fermato per un piccolo fastidio.

Ultime notizie su Roma Napoli

Napoli-Roma, scocca l’ora della vendita libera: biglietti disponibili dalle 12:00La marcia di avvicinamento a Napoli-Roma (in programma domenica 15 febbraio alle 20:45) entra nella sua fase cruciale ... gonfialarete.com

È partita la vendita dei biglietti per Roma-Napoli, in programma domenica 15 febbraio alle 18:00 - facebook.com facebook

La Roma raggiunge la Juve in classifica E nella prossima giornata ci sono Inter-Juve e Napoli-Roma #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com