Paulo Dybala è stato convocato dalla Roma per la partita contro Bologna, segnando il suo ritorno in squadra dopo un periodo di assenza. L’attaccante ha aumentato i carichi di allenamento a Trigoria con l’obiettivo di rientrare in gruppo durante la sessione odierna. Nel frattempo, si parla di un possibile taglio dell’ingaggio, anche se i dettagli sulla questione non sono stati ancora ufficializzati.

Paulo Dybala è pronto al rientro agonistico. L’attaccante della Roma ha intensificato i carichi di lavoro a Trigoria con l’obiettivo di rientrare in gruppo nella sessione odierna. Dopo 90 giorni di assenza dall’ultima presenza contro il Milan, l’argentino punta alla convocazione per la trasferta di sabato allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, dove dovrebbe subentrare a gara in corso. Il calvario della Joya nel 2026 è riassunto dai numeri: 21 partite saltate e un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro eseguito 50 giorni fa. L’operazione ha risolto una lesione al menisco esterno che aveva condizionato la prima parte di stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, torna Dybala: convocato per Bologna. Pronto il taglio dell’ingaggio

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