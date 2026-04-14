Paulo Dybala e la Roma stanno negoziando un nuovo accordo che potrebbe permettere all’attaccante di rimanere nel club. La Joya ha offerto di ridursi l’ingaggio, cercando di trovare una soluzione che favorisca entrambe le parti. La trattativa si svolge in un momento di tensione tra il desiderio del giocatore di continuare e le esigenze economiche dei proprietari. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

Il destino di Paulo Dybala e della Roma è a un bivio, sospeso tra il romanticismo di una bandiera che non vuole ammainarsi e le rigide logiche di bilancio dei Friedkin. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il cronometro corre veloce e il silenzio della dirigenza di Trigoria inizia a farsi assordante. Tuttavia, a differenza del passato, la spinta per il rinnovo non arriva dagli uffici legali, ma direttamente dalla volontà ferrea della Joya. L’argentino ha lanciato un segnale senza precedenti: è pronto a ridursi l’ingaggio pur di restare nella Capitale. Non è solo una questione contrattuale, ma una scelta di vita. Dybala si sente il perno centrale del progetto e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe proposto di inserire nel nuovo accordo bonus legati esclusivamente al rendimento e alle presenze effettive.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Dybala, patto d’amore: la Joya propone il taglio dell’ingaggio per restare

Roma, patto Gasperini: “Non smantellate il gruppo”. Taglio dell’ingaggio per PellegriniGian Piero Gasperini rompe gli indugi e blinda lo spogliatoio della Roma, ponendo il veto allo smantellamento del nucleo storico in vista della...

Dybala apre alla Roma: disposto a ridursi l’ingaggio pur di restarePaulo Dybala manda un segnale chiaro alla Roma e lo fa nel momento in cui il campo racconta altro.