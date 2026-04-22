Roma denunciano un furto ma è un sequestro | due arresti

Due persone sono state arrestate in seguito a un'operazione che ha portato alla scoperta di un'area chiusa e sigillata con una porta bloccata dall'esterno e una finestra rinforzata con un'asta di ferro. Una voce dall'interno minacciava con toni aggressivi, mentre i carabinieri intervenuti hanno identificato e fermato gli individui coinvolti. La vicenda ha portato alla confisca di materiali e all'accertamento di un sequestro più che di un furto denunciato.

AGI - Una porta sbarrata dall'esterno, una finestra sigillata con un'asta di ferro e, dall'altra parte, una voce che scandiva minacce sempre più violente. È in questo scenario che un uomo si è trovato prigioniero nella sua stessa abitazione di fortuna, in zona Ottavia, fino all'arrivo della Polizia di Stato. La segnalazione al 112. Tutto è iniziato da una segnalazione all'112, con il richiedente che riferiva di aver individuato il presunto autore del furto di un furgone di proprietà di un suo amico. Quella stessa chiamata, in pochi istanti, si è trasformata in un boomerang, che ha visto finire in manette proprio coloro che avevano richiesto l'intervento.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roma, denunciano un furto ma è un sequestro: due arresti Notizie correlate Roma: furto in appartamento, due arresti dopo inseguimentoDue uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di fuggire dopo aver messo a segno un furto all’interno dell’appartamento di un’anziana vedova di 91... Roma: tentato furto in un negozio sportivo sulla Tiburtina, due arresti e una denunciaDue donne peruviane arrestate per furto in un negozio di via Tiburtina a Roma, una terza denunciata a piede libero. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Denunciano il furto di un furgone ma vengono arrestati per sequestro di persona; Porta Furba, armati di arnesi tentano il colpo al distributore di carburante; Roma, la maxi-inchiesta su Cavalletti: Così anch’io sono stato truffato; Ancora un furto di contatori dell'acqua, denunciato un pregiudicato. Roma, sequestrano un uomo e... chiamano il 112: la trappola si ritorce contro di loro, arrestatiQuello che doveva sembrare un furto si è trasformato in un caso di sequestro di persona. A Roma, in zona Ottavia, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini che avevano rinchiuso un ... ilmattino.it Denunciano il furto di un furgone ma vengono arrestati per sequestro di personaDue uomini hanno accusato a Ottavia un terzo per il furto di un veicolo, dove in realtà avevano rinchiuso a forza un senza fissa dimora ... rainews.it Il Mosaico del III secolo d.C con la la lupa capitolina che allatta i gemelli Romolo e Remo nella Domus della Fortuna Annonaria a Ostia Antica, Roma. Il 21 aprile del 753 a.C. è la data tradizionale della fondazione di Roma, celebrata come Natale di Roma (o D - facebook.com facebook PODCAST PRIME PAGINE | L'anchor di Putin insulta Meloni, alta tensione Roma-Mosca #ANSA x.com