Roma | tentato furto in un negozio sportivo sulla Tiburtina due arresti e una denuncia

Due donne peruviane, di 24 e 33 anni, sono state fermate dai carabinieri dopo aver tentato di rubare in un negozio di abbigliamento sportivo in via Tiburtina. Le due sono state arrestate sul posto, mentre un’altra donna è stata denunciata. La scena si è svolta nel giro di pochi minuti, quando i militari sono intervenuti e hanno bloccato le tre donne. Nessuno si è fatto male, ma il tentato furto è finito con l’arresto delle due donne.

Due donne di nazionalità peruviana, di 24 e 33 anni, sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo un tentativo di furto in un negozio di abbigliamento sportivo situato in via Tiburtina. Un terzo complice, una giovane di 23 anni, è stata denunciata a piede libero. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando le tre donne sono state sorprese mentre tentavano di allontanarsi dal negozio, dopo aver rimosso con abilità le placche antitaccheggio da vari capi d'abbigliamento. Intervento tempestivo dei Carabinieri. Le donne avevano nascosto la refurtiva all'interno di un passeggino, ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, allertati da una chiamata al numero di emergenza 112, il gruppo è stato bloccato.

