Roma | furto in appartamento due arresti dopo inseguimento

A Roma, due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di scappare con la refurtiva di un furto in un appartamento di una donna di 91 anni, sorpresa dai rumori e chiamata i carabinieri. I ladri avevano appena preso alcuni oggetti di valore quando sono stati intercettati in strada e si è scatenato un inseguimento che si è concluso con la loro cattura. La vittima, ancora scossa, aveva sentito dei rumori sospetti e aveva chiamato subito le forze dell'ordine.

Due uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di fuggire dopo aver messo a segno un furto all'interno dell'appartamento di un'anziana vedova di 91 anni, a Roma. I Carabinieri della stazione di Grottaferrata, in collaborazione con il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frascati, hanno proceduto all'arresto in flagranza di due cittadini stranieri: un georgiano di 46 anni e un ucraino di 38 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. Sono gravemente indiziati dei reati di furto in abitazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.