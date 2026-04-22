L’AS Roma ha comunicato di voler cedere il calciatore Angeliño, uno dei elementi del suo organico. Il club spagnolo interessato ha aperto la possibilità di trattare, facilitando così una potenziale plusvalenza. La società giallorossa ha l’obbligo di realizzare circa 80 milioni di euro di plusvalenze entro la fine della stagione 2025-2026, in conformità con l’accordo con l’UEFA.

L’ AS Roma deve generare 80 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno 2026 per conformarsi ai vincoli del Settlement Agreement siglato con la UEFA. Il direttore sportivo Frederic Massara, operativo nel centro sportivo di Trigoria, ha accelerato le manovre d’uscita per evitare sanzioni legate al Fair Play Finanziario, mettendo sul mercato i profili con il minor impatto tecnico residuo e il maggior potenziale di guadagno contabile. Il primo nome sulla lista dei partenti è Angeliño. L’esterno spagnolo, riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro, ha manifestato ufficialmente la volontà di lasciare la Capitale. La sua stagione è stata pesantemente condizionata da una bronchite asmatica che ne ha causato un drastico calo di peso e un impiego limitato sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Angeliño: lo spagnolo chiede la cessione. Il Betis apre la via per la plusvalenza

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