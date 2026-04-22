Roma allarme UEFA | servono 80 milioni entro giugno Koné l’indiziato all’addio
La AS Roma si trova a dover raccogliere 80 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno, come richiesto dall’UEFA per rispettare il settlement agreement firmato nel 2022. La scadenza vicina ha portato l’attenzione sulla possibile partenza di un giocatore, che al momento viene indicato come principale indiziato a lasciare il club. La situazione finanziaria del club è sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di evitare sanzioni o restrizioni future.
La AS Roma affronta un’emergenza finanziaria senza precedenti in vista della scadenza del 30 giugno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club giallorosso deve generare 80 milioni di euro di plusvalenze per rispettare i parametri del settlement agreement siglato con l’ UEFA nel 2022. Una cifra definita “monstre” che obbliga il DS Frederic Massara a una strategia di cessioni massive, mentre la proprietà Friedkin mantiene una posizione di attesa sulla disputa interna tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e il Senior Advisor Claudio Ranieri. Il piano di rientro si articola su tre fronti. Il primo riguarda le operazioni minori: il riscatto di Tommaso Baldanzi da parte del Genoa frutterà 10 milioni (plusvalenza di 4,5), a cui si potrebbero aggiungere gli 8 milioni del PSV Eindhoven per Salah-Eddine.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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