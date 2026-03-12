Assalto a Manu Koné | la Roma sfida le big servono 40 milioni per il sì

La Roma sta preparando un’offerta per l’acquisto di Manu Koné, con una richiesta di circa 40 milioni di euro per convincere il club di provenienza a cedere il giocatore. Nel frattempo, l’Inter ha iniziato a definire il nuovo centrocampo, puntando su profili che possano migliorare sia la qualità che la fisicità della squadra in vista della prossima stagione.

L'Inter del futuro inizia a prendere forma e il cuore pulsante del cambiamento sarà il centrocampo. Con la prossima stagione alle porte, la dirigenza nerazzurra sta tracciando l'identikit dei profili capaci di alzare il livello qualitativo e fisico della squadra. In cima alla lista dei desideri c'è un nome che mette d'accordo tutti: Manu Koné. Il nuovo corso di Cristian Chivu. La scelta di puntare sul talento francese non è casuale, ma nasce da una precisa indicazione tecnica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore Cristian Chivu avrebbe individuato in Koné l'elemento ideale per dare una nuova identità alla mediana interista.