Crans-Montana interrogato il sindaco | Problemi nei controlli? Non lo sapevo ; respinta richiesta sequestro beni dei Moretti
Il sindaco di una località svizzera è stato interrogato in relazione a un’inchiesta che coinvolge un incendio in un hotel, nel quale sono morte 41 persone. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali problemi nei controlli. Intanto, la richiesta di sequestro dei beni di alcuni sospettati è stata respinta dalle autorità giudiziarie. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione pubblica.
Il primo cittadino Nicolas Féraud è indagato nell'inchiesta sul rogo de "Le Constellation" nel quale hanno perso la vita 41 persone. Per lui l'accusa è di incendio, lesioni e omicidio colposi Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana, è stato interrogato in merito all'inchiesta sul rogo de "Le.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sindaco di Crans-Montana, 'problemi nei controlli? Non lo sapevo'"Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale.
Strage di Crans-Montana, il sindaco Nicolas Ferraud: "Problemi nei controlli? Non lo sapevo"«Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale.
In diretta Claudio Rinaldi da #cransmontana sull'interrogatorio del sindaco avvenuto oggi #quartarepubblica - facebook.com facebook
Il sindaco di Crans-Montana: "Non sapevo di problemi nei controlli" #crans-montana x.com