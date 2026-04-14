Crans-Montana interrogato il sindaco | Problemi nei controlli? Non lo sapevo ; respinta richiesta sequestro beni dei Moretti

Il sindaco di una località svizzera è stato interrogato in relazione a un’inchiesta che coinvolge un incendio in un hotel, nel quale sono morte 41 persone. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali problemi nei controlli. Intanto, la richiesta di sequestro dei beni di alcuni sospettati è stata respinta dalle autorità giudiziarie. La vicenda è ancora al centro dell’attenzione pubblica.