Alle prime ore del mattino, alle 4, il centralino dei vigili del fuoco ha ricevuto numerose chiamate di emergenza nella Valle Intelvi, a causa delle intense nevicate che si sono abbattute sulle zone montuose. Gli operatori sono intervenuti per rimuovere alberi caduti e ostacoli sulla strada, mentre le condizioni meteorologiche continuano a complicare le operazioni di soccorso.

Centro Valle Intelvi, 15 marzo 2026 – Sono iniziate stamattina alle 4 le chiamate di soccorso al centralino dei vigili del fuoco, per problemi causati dalle condizioni meteo avverse di queste ultime ore, che nelle aree montuose si sono tradotte in nevicate anche abbondanti. Forte nevicata in Valtellina, chiuso tratto della Statale 36 che porta a Madesimo Le squadre del distaccamento di Centro Valle Intelvi e di Menaggio, hanno portato a termine diversi interventi nei Comuni di Alta Valle Intelvi sulla strada provinciale, e nella zona di Lanzo Intelvi, dove è stato necessario procedere a diversi casi di taglio piante e rami pericolosi, e per la rimozione ostacoli che ostacolavano il transito sulle strade, sempre legati alla neve fresca caduta in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve in Valle Intelvi, vigili del fuoco in azione tra alberi caduti e ostacoli sulle strade

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