Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo in 70 ci dà tanto in Sala Umberto

Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo arrivano insieme al Teatro Sala Umberto di Roma, il 23 aprile.La storia di Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo è un esempio di come la comicità e la musica possano unire due persone e creare qualcosa di speciale. La loro amicizia e collaborazione artistica è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Temi più discussi: 70 ci dà tanto a Sala Umberto con Laganà e Papaleo dal 23 al 26 aprile -; 70 ci dà tanto: Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo tornano insieme sul palco della Sala Umberto; Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo in scena a Roma con 70 ci dà tanto: info e biglietti; Sala Umberto: Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo in ’70 ci dà tanto’.

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Due artisti. Una storia. Uno spettacolo da non perdere. 70 CI DÀ TANTO è un ritorno alle origini, ma anche un nuovo inizio. Risate, musica dal vivo e una complicità che attraversa il tempo. RODOLFO LAGANÀ | ROCCO PAPALEO 70 CI DÀ TANTO di Rodolfo - facebook.com facebook