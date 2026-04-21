Cosa: Lo spettacolo teatrale e musicale 70 ci dà tanto, scritto, diretto e interpretato dallo storico duo comico formato da Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo.. Dove e Quando: Alla Sala Umberto di Roma, dal 23 al 26 aprile 2026.. Perché: Un’occasione imperdibile per celebrare trentacinque anni di profonda amicizia e successi condivisi, rivivendo la magia di un’intesa artistica unica tra comicità d’autore e grande musica dal vivo.. Il palcoscenico capitolino si prepara ad accogliere un evento teatrale che possiede il sapore autentico di una grande festa ritrova. La Sala Umberto, storico e prestigioso spazio culturale nel cuore di Roma, farà da cornice a un ritorno sulle scene tanto inaspettato quanto atteso: quello di Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Laganà e Papaleo: 70 ci dà tanto a Roma

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